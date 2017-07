Troonide mäng Zimbabwe moodi

Lõuna-Aafrikas asuvat, Saksamaast pisut suuremat Zimbabwet on 37 aastat juhtinud üks ja sama president – Robert Mugabe. 93-aastane Mugabe on maailma kõige vanem riigipea, kelle tervise üle on spekuleeritud juba aastaid. Ainuüksi sel aastal on ta kolm korda juhtinud riiki Singapuri haiglavoodist. Riigipead on pildistatud rahvusvahelistel kohtumistel tukkumas ja möödunud nädalal kulus tal kümme minutit, et longata autost oma kabineti ukseni.