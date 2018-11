Trump andestas mõrvas kahtlustatud Saudi Araabia printsile kõik patud

Donald Trump tõendas lõplikult, et toetab Saudi Araabia kroonprintsi nii heas kui ka halvas, olenemata sellest, milliseid kuritegusid võib too olla sooritanud või edaspidi sooritada. Üleeile tehtud avalduses teatas USA president ootamatu avameelsusega, et tema ainus prioriteet ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva uurimisel on säilitada head suhted Saudi Araabia kuningakojaga. Peale selle eitas ta CIA-st lekkinud hinnangut, nagu oleks USA luure kindel, et mõrva tellis kroonprints Mohammad.