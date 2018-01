USA president Donald Trump mõistis laupäeval hukka Michael Wolffi raamatus „Tuli ja raev” ilmunud väited, mis seavad kahtluse alla tema intellekti ja vaimse tervise.

„Kogu elu jooksul on minu tugevaimad eelised olnud vaimne stabiilsus ja see, et ma olen nagu täiega tark,” kirjutas Trump Twitteris. „Ma sain VÄGA edukast ettevõtjast tippteletäheks ja seejärel USA presidendiks – esimesel katsel. Ma arvan, et see näitab, et ma pole lihtsalt tark, vaid geenius... ja väga stabiilne geenius seejuures!”