Trump näitas al-Assadile punast joont. Aga kas al-Assad kuulab?

USA ründas eile Süüria valitsusvägede baasi, et karistada valitsust ohvriterohke gaasirünnaku eest.

Nii kiiret eskaleerumist ei osanud ilmselt keegi oodata. Alles eelmisel nädalal teatas USA välisminister Rex Tillerson, et Bashar al-Assadi valitsuse saatuse peab otsustama Süüria rahvas. Sellega anti senisest selgemalt märku, et USA-l puudub igasugune huvi Süüria valitsuse jalgealust õõnestada. Võimalik, et just sellest julgust saanuna korraldas al-Assad teisipäeval mässulises Idlibi provintsis asuvas Khan Sheikhouni linnas närvigaasirünnaku, mis nõudis vähemalt 86 elu. Tõsi, keemiarelva on valitsus varemgi kümneid kordi kasutanud, eelviimane kord oli alles 31. märtsil. Seekordne oli aga kõige ohvriterohkem pärast 2013. aastal Ghoutas toimunud rünnakut, pärast mida lubas valitsus kõik oma keemiarelvad ÜRO-le üle anda.