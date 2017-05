Trump vallandas FBI peadirektori

USA president Donald Trump vallandas Föderaalse juurdlusbüroo (FBI) peadirektori James Comey.

Valge Maja teatel soovitas Trumpil Comey ametist vabastada peaprokurör ehk sisuliselt valitsuse justiitsminister Jeff Sessions, kelle hinnangul ei saanud Comey tööga hakkama. Comey peab ametist lahkuma päevapealt ja uue FBI juhi otsingud on juba alanud.

FBI-l on parajasti käsil uurimine Trumpi meeskonna ning Kremli ametnike vaheliste seoste ning valimiskampaania õiguspärasuse üle. Enda tegevust uuriva ameti juhi vabastamine on vallandanud USA-s Trumpi suhtes kriitikalaviini ja analüütikud võrdlevad praegust olukorda omaaegse Watergate skandaaliga, mis viis lõpuks president Nixoni ametist lahkumiseni. Comey vallandamist on juba jõudnud kritiseerida ka mõjukas vabariiklasest senaator John McCain.