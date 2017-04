Trumpi 100 päeva: palju kära, aga (õnneks) vähe villa

Ametis on USA ülemkohtunik, kergemaks on tehtud maavarade kaevamine. Ühtki seadust pole vastu võetud.

Laupäeval saab täis Donald Trumpi 100 päeva presidendina. Päev ähvardas tulla sümboolne veel teiselgi põhjusel. Kui Kongress ei suuda reedeks kokku leppida järgmist viite kuud puudutavat riigieelarvet, peab suur osa valitsusasutusi alates laupäeval kell 12.01 kukkuvast tähtajast ajutiselt uksed sulgema ja töötajad palgata puhkusele laskma. Kokkulepe nihkus siiski lähemale, kui Trump teisipäeval teatas, et ei nõua seekord oma põhilise valimislubaduse ehk Mehhiko müüri sissevõtmist eelarvesse, vaid lepib lihtsalt suuremate militaar- ja piirivalvekulutustega. Põhivaidlus puudutab nüüd demokraatide nõuet katta eelarvega ka osa nn Obamacare’i tervishoiutoetusi, mille vastu on nii Trump kui ka paljud vabariiklased. Kuna senatis on eelarve kinnitamiseks vaja 60 häält ja vabariiklastel on 52, peab keegi järele andma. Teha võib ka ajutise kompromisseelarve, mis lükkab probleemi paar nädalat edasi.