Trumpi Aasia-reisi lõpetas õlalepatsutus Putinile ja sõnasõda Kimiga

Donald Trumpi 12-päevane Aasia reis on tema senise ametiaja pikim väliskomandeering, pealegi on tal selle käigus mitu päeva järjest õnnestunud võõrustajate vastu enam-vähem viisakas olla, retoorilistest pursetest hoiduda ja üldse käituda üsna tüüpilise presidendina. Ent piisas vaid põgusast vestlusest Vladimir Putiniga, et seda muljet hajutada.