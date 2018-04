Esmaspäeval otsisid FBI agendid läbi Trumpi advokaadi Michael Coheni kodu, kontori ja hotellitoa. Meedia andmeil on Cohen uurimise all seoses võimaliku pangapettuse, elektroonilises pettuse ja kampaaniareeglite rikkumisega. Ametlikku selgitust pole juurdluse kohta seni antud. Teada on niipalju, et juhtumiga tegeleb New Yorgi lõunaringkonna prokuratuur.