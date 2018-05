Trumpi Korea-piruetid hämmeldavad nii alluvaid, sõpru kui ka vaenlasi

USA ja Põhja-Korea kavandatav tippkohtumine hakkab meenutama mõttelist Schrödingeri kassi eksperimenti, kus enne karbi avamist ei või kindel olla, kas seal peitub elus loom või korjus. Juba reedel ehk päev pärast Kimiga kohtumise tühistamist teatas president Donald Trump, et kõnelused võivad siiski toimuda ning ehk isegi samal ajal ja samas kohas, kus alguses plaanitud: Singapuris 12. juunil. Laupäeval toimus ette teatamata Põhja- ja Lõuna-Korea liidrite kohtumine, pärast mida Lõuna-Korea president Moon Jae-in teatas, et ka Kim Jong-un tahab sama kuupäeva juurde jääda. Nädalavahetusel startis umbes 30 USA delegatsiooni liiget kavakohaselt Singapuri poole, et hakata seal võimalikke läbirääkimisi ette valmistama.