Nädalavahetusel teatas USA riigipea Donald Trump, et tema kantseleiülem John Kelly lahkub aasta lõpus ametist. Kelly toodi New York Timesi andmeil mullu Valgesse Majja selleks, et ta seal olukorra kontrolli alla võtaks, kuid jõudis õige pea järeldusele, et Trumpiga pole võimalik asju ajada.