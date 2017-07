Trumpi poeg tunnistas üles: kohtusin venelastega, et Clintoni kohta komprat saada

Kuude kaupa kohtumisi eitanud Donald Trump jr leiab, et koostöö võõrriigiga oli igati mõistlik.

Vaatamata Donald Trumpi korduvatele eitustele on lõpuks avaldatud selged tõendid, et tema kampaania tegi presidendivalimiste ajal tõepoolest teadlikku koostööd Venemaa valitsusega, et Hillary Clintoni šansse halvendada. Sellekohase ülestunnistuse tegi üks peamine asjaosaline, Trumpi poeg Donald Trump jr. Tõsi küll, see juhtus siis, kui info oli niigi avalikuks tulemas.