Üleeile tabas Donald Trumpi kaks halba uudist järjest. Esmalt otsustas Virginia vandekohus, et USA presidendi endine kampaaniajuht Paul Manafort on süüdi panga- ja maksupettuses. Mõni minut hiljem astus New Yorgis kohtu ette Trumpi pikaajaline advokaat Michael Cohen, kes mitte ainult ei tunnistanud end eri kuritegudes süüdi, vaid teatas, et osa neist sooritati Trumpi kaasteadmisel ja korraldusel.