Nii suletud naeratus kui ka vihagrimass pakuvad Donald Trumpi sisemaailma kohta huvitavaid järeldusi.

Suure osa oma poliitilisest edust võlgneb Donald Trump kehakeelele ja ebatavalisele miimikale. Esmajoones torkab Trumpi miimikat vaadates silma variatsioonide rohkus. Teiseks on tema ilmed dramaatilised, sageli ülepakutud. See äratas tähelepanu ka valimiste ajal. Teised kandidaadid, sealhulgas Hillary Clinton, nägid vaeva, et jätta sümpaatne ja vaoshoitud mulje. Trump tegi samal ajal grimasse, mis sobiksid Jaapani no-teatrisse. Ent mida Trumpile kõige iseloomulikumad ilmed tema kohta ütlevad?