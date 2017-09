Trumpi uus poliitvastane: tumedanahalised sportlased

USA president Donald Trump näitab järjekordselt, et tavalise poliitika reeglid pole tema jaoks. Kui tavaline poliitik popstaaridele või tippsportlastele tähelepanu pöörab, siis selleks, et näidata, kui palju on tal nende seas sõpru. Samuti üritab tüüpiline riigipea näidata end ühiskonna ühendajana, mitte inimesena, kes tundlikke haavu lahti rebib ja konfliktidele veelgi hagu alla paneb. Trump tegi läinud nädalal täpselt vastupidi, alustades kõigepealt suurt tüli ameerika jalgpalluritega ja pealekauba väiksemat korvpalluritega.