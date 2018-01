Trumpi Valge Maja tegemisi paljastav raamat mõjub juba enne ilmumist kui püssirohutünn

Järgmisel teisipäeval ilmub endise Guardiani kolumnisti, meediamogul Ruper Murdochi biograafi Michael Wolffi teos „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja”). Kõmulisest raamatust on juba lõike avalikkuse ette jõudnud.

Möödunud kuul kinnitas Wolff Guardianile, et ta ei valinud raamatu jaoks uurimistööd tehes eriti vaenulikku lähenemisnurka. „See võimaldas mul nad suhteliselt avameelselt rääkima saada,” märkis ta.