Trumpi välisministrikandidaat räägib Venemaast kui pistrik, kuid tema siiruses võib kahelda.

Donald Trumpi senistest kommentaaridest on selge, et meie maailmajao poole vaadates huvitab teda eeskätt Venemaa. See leidis kolmapäeval kinnitust ka Trumpi esimesel valimistejärgsel pressikonverentsil. Kordagi ei olnud juttu NATO-st ega Euroopa liitlastest, see-eest rääkis ta pikalt tulevastest suhetest Venemaaga.