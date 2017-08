Türgi ajakirjanik: pärast sõprade arreteerimist ütlesin emale, et sinu tütar võib olla järgmine

Burcu Karakaş on 30-aastane Türgi ajakirjanik, kelle meelisteema on Türgi vähemuste õigused. Teema, mida valitsev Õigluse ja Arengu Partei (AKP) ei ole heaks kiitnud ja mille kajastamise eest on pärast mullust riigipöördekatset arreteeritud 274 ajakirjanikku. Neist 141 viibivad praegugi trellide taga. Karakaş on blond ja õbluke, käib meeleldi oma kolleegide kohtuistungeid kajastamas, et neist hiljem säutsuda ja välismeediale kirjutada. Ta ei karda president Erdoğani ja pakatab vastupanust. Karakaş istub Viimsi mererannas kivil ja selgitab, kuidas Türgi meedia sattus pärast 2013. aasta Gezi pargi proteste sünkjasse pimedusse, milles tuld näitavad mõnisada julget opositsionääri.