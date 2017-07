Türgi minister putši aastapäeval: ka Eestis tegutseb salaja neli-viis gülenisti

Erdoğan lubas pühapäeval Ankaras, et toetaks kõhklematult parlamenti, kui see peaks soovima surmanuhtluse taastada.

Riigi valitsus möönab, et puhastuse käigus on tehtud vigu, ent oht olevat nii suur, et kõhelda ei tohi.

Laupäeval möödus aasta Türgi riigipöördekatsest, millele järgnes erakorralise seisukorra väljakuulutamine ja siiani sõjaväes, ametnikkonnas ja meedias kestev puhastus. Putši aastapäeval Istanbulis peetud kõnes lubas president Recep Tayyip Erdoğan riigipöörajate pead otsast rebida ja selleks parlamendi nõusolekul ka surmanuhtluse taastada. Välisriikide jaoks mõeldud retoorikasse on aga tekkinud uus ja pehmem noot: tunnistatakse, et puhastuse käigus on tehtud vigu, ja lubatakse need aja jooksul parandada. Asepeaminister Numan Kurtulmuş rõhutas läinud nädalal Reutersile, et töökohtadele üle 33 000 puhastuse käigus vallandatud ametniku on töökohtadele ennistatud.

Sama sõnumit võis kuulda ka Tallinnas aastapäevaüritusel, mille korraldas ajakirjanikele Türgi suursaadik Hayriye Kumaşcıoğlu: eksitusi juhtub, aga vandenõulaste tekitatud oht on nii suur, et kõhelda ei tohi. Saadik meenutas, et need, keda on ülekohtuselt süüdistatud, saavad ka edaspidi pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse, samuti alustab tänasest tööd erikomisjon, kuhu saavad kaebuse esitada kõik, kellele on puhastuse käigus liiga tehtud.