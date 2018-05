Türgi poliitika emahunt näitab, et Erdoğani ainuvõim pole vältimatu

Recep Tayyip Erdoğan on Türgi võimuhoobade presidendi kätte koondamiseks aastaid pingutanud ja valmistub nüüd viimase otsustava liigutusega mängu lõpetama. Erakorraliste parlamendi- ja presidendivalimiste väljakuulutamise ja 24. juuniks määratud valimispäeva vahele jäi kõigest kaks kuud, mis hõlmab ka usupüha ramadaani tähistamist. Presidendikandidaadid tuleb esitada juba homseks, seega jäeti opositsioonile ettevalmistusteks üsna vähe aega. Nüüd aga on tekkimas õrn võimalus, et Erdoğani asemel saab laiendatud volitustega presidendi koha endale mõni tema vastastest. Seejuures on konservatiivse presidendi põhikonkurendiks saamas jõuline naispoliitik.