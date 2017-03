Saksa koolides õppivatel lastel kästakse Türgi võimudele Erdoğani-vastastest õpetajatest teada anda.

Kevadiseks põhiseadusreferendumiks valmistuv Türgi valitsus ei piirdu ainult oma riigi elanike survestamise ja jälgimisega, vaid üritab sama teha ka välisriikides elavate türklastega. See on sundinud Euroopa riigid vastusamme astuma. Austria valitsus teatas eile, et kavatseb keelata välismaa ametnikel avalikke kõnesid pidada, kui see ohustab inimõigusi või avalikku korda. Tegu on ninanipsuga Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoğanile, kes kavatseb enne referendumit Euroopas kampaaniatuuri korraldada.

Ka Holland teatas eelmisel nädalal, et Erdoğanile referendumiga ainuvõimu andmise propaganda pole seal teretulnud. Türgi valitsus tahtis järgmisel laupäeval korraldada Rotterdamis selleteemalise kõnekoosoleku, kus pidi esinema välisminister Mevlüt Çavuşoğlu. Mark Rutte valitsus lükkas taotluse tagasi. „Hollandi avalik ruum ei ole mõeldud teiste riikide poliitkampaaniate tegemiseks,” teatas peaminister Rutte.

Eelkõige kempleb Türgi Saksamaaga, kus keelati hiljuti mitu Erdoğani kampaaniaüritust.