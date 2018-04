Turu naistepussitajast terrorist ei väljendanud kohtus mingit kahetsust

Esmaspäeval algas kohus Maroko päritolu asüülitaotleja Aberrahman Bouanane üle, keda Soome prokuratuur süüdistab kahes terroristlikul motiivil sooritatud mõrvas ja kaheksas mõrvakatses. 1994. aastal sündinud Bouanane pussitas möödunud aasta 18. augusti õhtul Turu kesklinnas kümmet inimest, kellest kaks suri. Bouanane ründas naisi ja kaks hukkunut olidki naised. Mehed said viga eelkõige sellepärast, et üritasid ründajat takistada. Vigastatute seas olid muu hulgas kaks Rootsi, üks Itaalia ja üks Briti kodanik, kes viibis eile ka kohtus. Nüüd ratastoolis liikuvat parameedikut Hassan Zubieri pussitas Bouanane kaela, rinda ja selga. Zubieri ründas ta seetõttu, et too tõttas ühele ohvrile appi. Zubier ütles meediale, et pole kangelane, kuid teda on õpetatud tegutsema, mitte seisma ja toimuvat jäädvustama.