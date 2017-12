Ühiskond on vastu ja motiivid tekitavad kahtlusi. Kaks naist kandideerivad Putini kõrval presidendiks

„Kui naised saavad töötada raudteel, miks ei või nad kosmosesse lennata?” teatas nõukogude kosmonaut Valentina Tereškova pärast kuulsa Vostok 6 pardal tehtud sõitu. Financial Times’i Moskva ajakirjanik Amie Ferris-Rotman kirjutas hiljuti New York Times’is avaldatud arvamusloos, et just Nõukogude Liit sünnitas nõukogude etalonnaise: mugavalt kõigile sobiva isiku, kelle kaudu sai näidata, et kapitalismi kaotamine lõpetas ka naiste ekspluateerimise ja tegi sood võrdseks.

Järgmise aasta märtsis Venemaal toimuvateks presidendivalimisteks on esile kerkinud lausa kaks sümbolnaist, kes vähemalt vormiliselt peaksid konkureerima väga suure tõenäosusega veel kuus aastat riigipea rollis jätkava 65-aastase Vladimir Putiniga.