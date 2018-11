Ukraina ja Venemaa kuhjunud pinged Aasovi merel väljusid kontrolli alt

Nädalavahetusel alanud konflikt Krimmi poolsaare külje all Kertši väina juures arenes kiiresti suureks erimeelsuseks, mille käigus teatas Ukraina president Petro Porošenko, et Ukraina kehtestab alates kolmapäevast välja sõjaseisukorra.

Porošenko rõhutas eile siiski, et sõjaseisukorra kehtestamine ei tähenda sõja kuulutamist ja Ukraina kellegagi sõdida ei kavatse. President lisas, et see ei tähenda ka kohest mobilisatsiooni väljakuulutamist. Porošenko allkirjastas eile sõjaseisukorra välja kuulutamise eelnõu ja saatis selle Ukraina parlamenti kinnitamiseks, kuid pärastlõunal kogunenud saadikutel kulus asja arutamiseks tunde. Osa saadikuist tahtis kinnitust, et presidendivalimised toimuvad riigis kindlasti järgmise aasta märtsi lõpus, peale selle nõudsid nad kodanikele kehtestatavate piirangute lõdvendamist.