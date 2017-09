Ukraina koolide keelereform ärritab naaberriike Ungarist Venemaani

Ukraina võttis sel nädalal vastu uue haridusseaduse, mis muudab koolihariduse alates viiendast klassist ukrainakeelseks. Riigis elavaid teisi rahvakilde on president Petro Porošenko allkirja saanud ja seega jõustunud määrus ärritanud sedavõrd, et naaberriik Ungari on ähvardanud edaspidi Kiievi Euroopa Liidu püüdlusi nurjata.