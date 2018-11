Ukraina paremäärmuslased tegutsevad patriotismi sildi all karistamatult

Möödunud nädalal kirjutas väljaanne New Republic, et ehkki Ukraina paremäärmuslastel on ühiskonnas väike toetus, kujutab tõsiasi, et nad on imbunud Ukraina õiguskaitseorganitesse, endast ohtu. Mõnes linnas, sh Kiievis, osalevad nad politseipatrullides ja -operatsioonides.