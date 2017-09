Ukraina välisminister: Zapad pole pelgalt provokatsioon, vaid fundamentaalne oht

Kas teie peate Vene-Valgevene suurõppust Zapad ohuks Ukrainale või käsitlete kogunemist tavapärase militaarse ettevõtmisena? Ukraina president Petro Porošenko teatas möödunud nädalal, et Moskva võib õppuste kattevarjus lõpuks Ukrainasse tungida.

On üsna selge, et Zapad kujutab ohtu Euroopale, Euroopa Liidule ja NATO-le, kuid eelkõige sellisele Euroopale, nagu meie seda mõistame – väärtustel ja põhimõtetel rajanevale.

Zapadi ohtlikkuse mõistmiseks piisab sellest, kui vaadata, mis selle eesmärgiks on seatud: astuda vastu mingitele väljamõeldud riikidele. Pole mingit kahtlust, et see puudutab Poolat, Balti riike ja Ukrainat. Pealegi on õppus enneolematult suure ulatusega.