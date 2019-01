Ukraina valitsuse esindaja: Krimm on kümme korda tähtsam kui Donetsk

Ajutiselt okupeeritud alade ministeerium loodi 2016. aastal. Just see on ka ametlik infoallikas, kes meediale kommentaare jagab. Näiteks mullu novembris kinnitas ministeerium, et Venemaa ründas Ukraina sõjalaevu Musta mere rahvusvahelistes vetes väljaspool Ukraina merepiiri.

Võiks arvata, et sadakonna töötajaga asutus asub mõnes ajaloolises hoones, aga võta näpust. Tüüpiline paneelmaja Kiievis – esimesel korrusel on isegi lihalett, kus soodsa hinnaga kraami müüakse. Ent ühest koridorist viib uks just sellesse ministeeriumisse. Levtšenko tervitab rõõmsameelselt ja rõhutab, et just Euroopa Liit peaks panema õla alla, et praegune kriis lahendada. Ta on ministri nõunik, varem töötas aastaid Ukraina suursaadikuna Horvaatias ning Bosnia ja Hertsegoviinas.

Ukraina jaoks on kaks murepiirkonda, Krimm ja Donetsk. Kumb on suurem probleem?

Krimm on strateegiliselt kümme korda tähtsam. Kui võtame Kremli, siis nende jaoks on Krimm oluline, Donetsk tunduvalt vähem. Krimm on põhiküsimus ja tuleb arvestada, et see on turvalisuse küsimus number üks kogu Euroopas. See on esimene suur annekteerimiskatse pärast teist maailmasõda.