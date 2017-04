Ukraina võtab korruptantide asemel sihikule korruptsioonikütid

Kodanikuühendustelt nõutakse vangla ähvardusel aruandlust, nagu oleksid nad riigiametnikud.

Kuidas peatada Ukrainas lokkav korruptsioon? Kui uskuda Ukraina juhte, siis on kõige õigem veeretada korruptsiooniküttide teele uusi takistusi. Eelmisel nädalal kirjutas president Petro Porošenko alla uuele korruptsiooni ennetamise seadusele. Selle järgi peavad korruptsiooniga võitlevad kodanikuühendused hakkama oma varadest samamoodi aru andma nagu poliitikud ja riigiametnikud. Vastasel korral ähvardab neid kriminaalkaristus. Seadus on sõnastatud nii laialt, et kohustus varasid deklareerida puudutab igaüht, kes vähegi tegeleb „korruptsiooni ennetamise ja selle vastu võitlemisega” – peale kodanikuühenduste seega teoreetiliselt ka ajakirjanikke ja isegi isikuid, kes korruptsiooni vastu meelt avaldavad.