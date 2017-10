Üksildane Theresa May laveerib Brexiti udus

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nentis pärast Theresa Mayga peetud õhtusööki, et patiseisus Brexiti-kõnelused on Briti peaministrile kehvasti mõjunud. „(May) silmade ümber olid tumedad rõngad ja ta nägi välja niisugune, nagu poleks saanud silmatäitki magada,” vahendas Frankfurter Allgemeine Zeitung lekkinud kirjeldust. 16. oktoobril toimunud kohtumisel olevat Briti valitsusjuht kurtnud, et kodumaal ootavad nii sõbrad kui ka vaenlased võimalust teda kukutada. „May ütles, et tal pole enam manööverdamisruumi ja Euroopa peab talle seda juurde andma,” kirjutas leht.