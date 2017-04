Ungari valitsus üritab „Sorose ülikooli” riigist välja puksida

Kiirkorras vastuvõetud seaduse järgi peab Kesk-Euroopa ülikool sügiseks USA-s haru avama või Ungarist lahkuma.

Üleeile võttis Ungari parlament vastu uue ülikooliseaduse, mis on ametliku selgituse järgi mõeldud haridusturul konkurentsi suurendamiseks. Ent valitsus ei tee saladust, et tegelik eesmärk on ajada riigist välja üks Ungari paremaid kõrgkoole, 1991. aastal miljardär George Sorose toetusega asutatud rahvusvaheline Kesk-Euroopa ülikool (CEU).