Ungari vastasrind tegi võitu nooliva Orbáni vastu viimase pingutuse

Budapesti metroos võis eile kuulda valimisärevust. Kes kurtis, et salaami on liiga kalliks läinud, kes kahetses varajast ärkamist. Juba ennelõunaks oli üle riigi hääletusest osa võtnud rekordiline hulk valijaid: 30%. Hääletamist soodustas ilus +20-kraadine hommikuilm. Õhtuks tekkisid jaoskondade ette pikad järjekorrad ja valimisaktiivsus oli õhtustel andmetel üle 68%. Küsitluste järgi on Ungari parempoolne konservatiivne võimupartei Fidesz ja selle satelliitpartei, kristlike demokraatide KDNP endiselt populaarsed ning võit on ukse ees. Ent kui pool aastat tagasi oodati Fideszile kahte kolmandikku hääli, on nüüd keeruline pooledki kokku saada.