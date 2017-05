USA ajakirjanik Sarah Kendzior: Trump on väga andekas, ent petise, mitte poliitikuna

Poliitikaajakirjaniku sõnul ei peaks eurooplased liiga palju lootma Trumpi alluvate kainele mõjule.

Äsja lõppenud Lennart Meri konverentsil esinenud USA poliitikaajakirjanik Sarah Kendzior ütles Eesti Päevalehele, et kuni Vabariiklik Partei lepib Donald Trumpi tegevusega, ei saa praegused skandaalid teda tõsisemalt kahjustada.

Üks värskemaid Donald Trumpiga seotud skandaale oli liitlastelt saadud tundliku luureinfo jagamine Vene välisministrile Sergei Lavrovile. Kui palju see teda kahjustab?

Raske öelda, ma pole mitu tundi Twitterit vaadanud. See näitab, millises tempos asjad arenevad – paar tundi netist eemal olles oled juba suhteliselt vähe informeeritud. Trump on nüüd ka ise tunnistanud, et ta kutsus Vene esindajad Valgesse Majja ja jagas nendega riigisaladust ega pea seda probleemiks. Kuna kõnealusel juhul võis ta seada ohtu paljastatud agendi elu, siis on võimalik, et seekord tulevad ka tagajärjed. Meenutan, et Trump on eluaeg teinud kahtlaseid või isegi kriminaalseid tegusid, ilma et sellega oleks kaasnenud tõsiseid tagajärgi. Asi on selles, et Vabariiklik Partei ei taha midagi teha. Kui vaadata seda juhtumit koos [FBI vallandatud peadirektori] James Comey juhtumiga, siis näitab see, et küsimused Vene sekkumise kohta on tõsised ja legitiimsed.