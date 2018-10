USA alustab oma valimiste kaitseks Vene-vastast küberoperatsiooni

USA meedia teatel hakkavad ametnikud veebis tegutsevatele Vene mõjuagentidele teatama, et nende isik on tuvastatud ja tegevust jälgitakse. Operatsioonist rääkinud ametnikud ei täpsustanud sihikule võetavate agentide arvu, samuti pole selge, mismoodi kavatsetakse hoiatavaid sõnumeid edastada. Ametnike sõnul on kampaania suunatud oligarhide rahastatavatele häkkerirühmitustele ja Vene luuretöötajatele. Endised ametnikud lisasid New York Timesile, et kõnealuseid isikuid ähvardatakse muu hulgas kriminaalsüüdistuste ja USA sanktsioonidega.