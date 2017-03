Trump ja Tillerson USA parlamendis. Kui varem on välisminister olnud USA üks peamisi kõneisikuid, siis Tillersoni suu on püsinud täiesti lukus.

Trump ja Tillerson USA parlamendis. Kui varem on välisminister olnud USA üks peamisi kõneisikuid, siis Tillersoni suu on püsinud täiesti lukus. Foto: AP/SCANPIX

Diplomaadid ja ametnikud otsivad juhtnööre president Trumpi intervjuudest ja Valge maja pressiteadetest.

USA riigidepartemangu töötajad kurdavad, et alates Donald Trumpi võimulesaamisest pole neil oma ajaga midagi peale hakata. Värskelt ajakirjas Atlantic ilmunud loos tõdeb üks ametnik, et välisministeeriumi kohvik on nüüd igavlevaid töötajaid täis. Teine mainib, et kui vanasti kestis tema päev varahommikust hilisõhtuni, siis nüüd käib ta tööl üheksast viieni.