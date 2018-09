USA erisaadik Ukrainas: püüame Venemaaga konflikti vältida, illusioonide aeg on otsa saanud

Ukraina on riigina muutunud, see on ühtsem, rahvuslikum, läänemeelsem ja Vene-vastasem kui kunagi varem, ütleb möödunud suvel USA erisaadikuks Ukrainas saanud Kurt Volker. Samas usutluses tunnistab Volker aga, et Minski protsessi puhul ei saa rääkida edasiarengust.

Teie tööülesanne USA eriesindajana Ukrainas on kontrollida Minski lepete täitmist. Kas saate tuua esile mõne valdkonna, kus võib märgata mingeid edusamme?

Möödunud aastaga võrreldes on muutunud näiteks see, kuidas Ida-Ukraina sündmustes nähakse Venemaa vastutust. Varem oli Moskva rolli kohta palju ümbernurgajuttu ja varjamist: räägiti aladest, mis on valitsuse kontrolli alt väljas, separatistidest jne. Tegelikkuses on need ju Venemaa kontroll all olevad alad, nn rahvavabariigid, mis tegutsevad Venemaa otserahastusel ja kus on Vene juhitud väed. Mulle tundub, et oleme Venemaa vastutuse asjus jutu palju selgemaks saanud.