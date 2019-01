Üleeile kinnitas Vene välisminister Sergei Lavrov, et on valmis Venezuelas oma liitlaste kaitsmiseks kõike tegema. Samal ajal on ka USA kinnitanud, et ei välista Venezuela puhul ühtegi varianti.

Venezuelas jätkub pingeline võimukriis, kus nii Venemaa kui ka USA üritavad oma soosiku edule kaasa aidata.

Opositsiooniliider Juan Guaidó kuulutas end möödunud nädalal ajutiseks riigipeaks, kuid president Nicolás Maduro keeldub teda tunnustamast. Mõlemal poolel on võimsaid liitlasi: Guaidót toetavad kohalik sõjavägi, USA, Kanada ja suur osa Lõuna-Ameerika riike, Madurot jällegi Venemaa, Hiina, Süüria ja Iraan.