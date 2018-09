USA kahtlustab diplomaatide haigestumises Venemaa salarelva rünnakut

Telekanal NBC tuli sel nädalal lagedale paljastusega, mis ähvardab Vene-USA madalseisus suhteid veelgi halvendada. NBC teatel on USA luureagentuurid veendunud, et Kuubas viibinud saatkonnatöötajate salapärases haigestumises on süüdi tundmatut elektromagnetilist relva kasutanud Vene agendid.