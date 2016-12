Ehkki taotluslehel esitatud küsimusele vastamine on vabatahtlik, aitab see väidetavasti terroriste püüda.

Detsembri lõpust alates palutakse mitme riigi, sealhulgas Eesti kodanikel enne Ühendriikidesse reisimist aru anda, milliseid sotsiaalmeedialehti nad kasutavad ja millise kasutajanime all. Nagu elektroonilises taotlussüsteemis rõhutatakse, on küsimusele vastamine rangelt vabatahtlik. Mõistetavasti tekib Ühendriikidesse reisijal kohe kaks küsimust: kas lahter tuleks ära täita või mitte ja mida nende andmetega hiljem peale hakatakse?

USA sisejulgeoleku ministeeriumi kinnitusel on küsimuse eesmärk parandada riigi luureandmeid võimalike terroristide kohta. Pärast eelmise aasta detsembris San Bernardinos toimunud terrorirünnakut teatas meedia, et massitulistamise korraldanud abielupaar avaldas enne seda Facebookis ISIS-t ülistavaid postitusi. FBI direktor James Comey lükkas selle väite küll ümber ja kinnitas, et paarike ajas terroriasju ainult privaatsõnumite teel. Kongress aga ei lasknud end sellest häirida ja nõudis, et Barack Obama valitsus võtaks sotsiaalmeedia tihedama vaatluse alla. Aasta alguses moodustati julgeolekuministeeriumi juurde spetsiaalne töörühm, kelle ülesandeks sai internetist tulevaste terroristide otsimine.