Reedel jõudis avalikkuse ette pommuudis, et USA vandekohus esitas 13 Vene kodanikule ja kolmele firmale süüdistuse Ühendriikide presidendivalimistesse sekkumises. Kuigi vahistamine pole tõenäoline, on nad kõik kuulutatud tagaotsitavaks. Süüdistuse keskmes on rikas Vene ärimees, keda on pilkamisi nimetatud Putini kokaks.