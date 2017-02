Iraagis nihkub võit tasapisi lähemale, ent Süüria lahingutandril kipuvad tülitsema hoopis USA liitlased.

Nädala pärast saab täis USA presidendi Donald Trumpi kaitseministrile James Mattisele antud tähtaeg, mil Pentagon peab esitama uue, julge ja suurejoonelise plaani ISIS-e täielikuks hävitamiseks. Sõjalisel planeerimisel on aga mõtet ainult siis, kui suudetakse teha kaks keerulist diplomaatiatehet: lepitada USA omavahel vaenutsevad liitlased ja leida samal ajal üksmeel Süüria valitsuse nimel sõdiva Venemaaga.

Oktoobris alanud Mosuli operatsiooniga on asjad kõige selgemad: alates 2014. aastast ISIS-e valduses olnud linn langeb aeglaselt, kuid kindlalt Iraagi valitsusvägede kätte. Linna idapoolsest ja kergemini kindlustatud osast on ISIS välja löödud. Pühapäeval teatas Iraagi valitsus, et alustas pealetungi järgmist faasi, et võtta tagasi linna osa, mis jääb Tigrise jõe läänekaldale. Ülesanne on raske, sest seal asub tihedalt täis ehitatud ja kitsaste tänavatega vanalinn. Pealegi on ISIS-el olnud piisavalt aega end linnas kindlustada ja maa-alustele tunnelitele tuginevat kaitsesüsteemi rajada. Islamirühmituse kontrollialuses osas elab endiselt sadu tuhandeid tsiviilisikuid.