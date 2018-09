Möödunud nädalast alates nõuavad Baltimaad USA kaubandushiiglaselt Walmartilt, et see korjaks müügilt ära sirbi ja vasaraga särgid, sest need solvavad Nõukogude Liidu repressioonide all kannatanuid.

„Te ei ostaks natsisümboolikaga riideid, ega ju? Usume Walmarti moraalsesse kompassi ja kutsume massimõrvarite sümboolikaga esemeid müügist ära korjama,” kirjutas Leedu välisminister Linas Linkevičius Twitteris.