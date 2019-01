USA rahukõnelused Talibaniga tekitavad Afganistani valitsuses surmahirmu

Esimest korda 17 aasta jooksul paistavad nii USA valitsus kui ka Taliban olevat tõsiselt huvitatud Afganistani sõja lõpetamisest. President Donald Trumpi eriesindaja Zalmay Khalilzad teatas eile pärast viimast kõnelustevooru, et kokku on lepitud rahuprotsessi põhieesmärkides: Afganistan ei tohi muutuda terroristide varjupaigaks ja USA väed tuleb välja viia. „Raamistiku kavand on olemas, nüüd tuleb seda arendada, et kokkuleppeni jõuda,” ütles Khalilzad. „Üksikasjad tuleb veel välja töötada.”