USA-s tekitab sisserändajate laste puuripanek suuri pingeid

Sisejulgeoleku ministeeriumi teatel on 5. maist 9. juunini sel moel vanematelt võetud üle 2300 lapse. Meediaga suhelnud ametnike selgitustel öeldakse vanematele sellisel puhul tihti, et lapsed viiakse pesema ning alles hiljem selgub, et nad on minema viidud. Ühel juhul sooritas lapsest eraldatud isa kongis enesetapu. „Mees läks peast lolliks, nad pidid ta füüsilist jõudu kasutades lapsest lahti tirima,” märkis üks valvuritest ajalehele Washington Post.