Möödunud kuul Ämarisse saabunud USA rahvuskaardi hävitajate üksuses on kaks meest, keda ajaloo ja isiklikud keerdkäigud seovad siinse piirkonnaga tihedamalt kui teisi. Vanemseersant Brian Burvise puhul võib seda järeldada juba perekonnanimest ja tema isa on tõepoolest pesuehtne lätlane. Nooremveebli Vincent Milleri lugu on teistsugune: 2015. aastal esimest korda Eestis õppustel olles läks ta toidupoodi, sattus piimaleti ees segadusse ja tutvus kohaliku tütarlapsega, kellest on nüüdseks saanud tema abikaasa.