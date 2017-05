USA sõdurid seisavad Süürias inimkilbina Türgi ja kurdide vahel

Süüria kurdide ja Türgi vahel lahvatanud võitlus seab ohtu rünnaku ISIS-e pealinnale.

Eelmisel nädalal läks Põhja-Süürias kurdide ja türklaste vaheline konflikt nii tuliseks, et ISIS-ega võitlema saadetud USA sõdurid pidid edasise verevalamise vältimiseks võtma inimkilbi rolli. Reedel ja laupäeval saabus Süüria-Türgi piirile mitu Ameerika lippudega varustatud soomukit, mis paigutasid end vaenupoolte vahele. „Nende patrullide eesmärk on veenda kaht meie usaldusväärseimat partnerit ISIS-e-vastases võitluses, et nad hoiduksid olukorra eskaleerimisest ja vägivallast,” teatas USA keskväejuhatus. „Palume mõlemal partneril suunata oma jõupingutused ISIS-ele.”