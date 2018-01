Nimekirja, mida USA välisministeerium nimetab Vladimir Putini lähiringiks, on kantud 114 ametnikku ja 96 ärimeest. Putinit ennast seejuures nimekirjas pole. See meenutab lugu Ühtse Venemaa erakonnaga, kes esitas mitu korda presidendikandidaadiks Putini, ehkki too pole partei liige. Nüüd on omakorda ameeriklased Putini otsekui Vene eliidist välja arvanud. Vastutasuks süüdistab Venemaa küll USA-d russofoobias, kuid ühtlasi hoidub kritiseerimast Donald Trumpi ennast.