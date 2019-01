USA vastukäiv jutt Süüriast lahkumise kohta rikub Türgi tuju

USA vägede peatse väljatõmbumise ootuses Põhja-Süüria kurde ründama valmistunud Türgi on sunnitud rünnaku määramata ajaks edasi lükkama. Kuigi USA president Donald Trump tahtis väljatõmbamist otsekohe alustada ja sellega jaanuari lõpuks valmis saada, pole ükski sõdur seni lahkunud, kui mitte arvestada erukindralist kaitseministri James Mattise tagasiastumist. Trump ise on detsembris öeldust juba distantseerunud. Veelgi enam on seda teinud tema valitsusliikmed, kelle kinnitusel ei lahku sõdurid enne, kui ISIS on võidetud ja kurdidest liitlaste turvalisus tagatud. „Oluline on, et türklased kurde maha ei tapaks,” selgitas eelmisel nädalal USA strateegiat välisminister Mike Pompeo.

Selline jutt ärritab Türgi presidenti Recep Tayyip Erdoğani, kes pahameele märgiks keeldus sel nädalal kohtumast USA julgeolekunõuniku John Boltoniga. Esmaspäeval kohtus Bolton Jeruusalemmas Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga ja kinnitas muu hulgas, et USA ei luba Türgil kurde rünnata. „Türgi ei peaks astuma sõjalisi samme, mis pole USA-ga täielikult koordineeritud,” ütles Bolton. „Meiega koos võidelnud Süüria opositsioonijõude ei tohi ohtu seada.”