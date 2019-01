Uskumatu tähelend. Orbáni ärimehest sõber sai mõne aastaga riigi rikkaimaks meheks

Majandusajakirja Forbes selle aasta esimese numbri kaanel on joonistus, millel töömehed kleebivad ärimees Sándor Csányi näopildi üle peaminister Viktor Orbáni lähedase sõbra ja kunagise kodukandi endise külavanema Lőrinc Mészárose omaga.

Kolm eelmist aastat on rikaste nimekirja juhtinud Ungari suurima panga OTP Bank juht, Ungari jalgpalliliidu esimees ja FIFA aseesimees Csányi, kelle varanduse suuruseks hinnatakse 317,2 miljardi forintit (959 miljonit eurot). Nagu kirjutab Forbes, poleks mees rohkem rahul saanud olla, sest tema vara on 2017. aastaga võrreldes kasvanud ja nii OTP-l kui ka Csányi teistel firmadel on olnud uskumatult hea aasta.

Kui aga Csányi on oma äriimpeeriumi aastate jooksul süstemaatiliselt üles ehitanud, siis esikohale jõudnud Mészáros kerkis sinna rekordtempos. Majandusväljaanne Bloomberg kirjutas 2017. aasta suvel, et 2014. aastast saadik kasvas Mészárose varandus 15 korda suuremaks. Toona oli ta veel riigi rikkuselt viies inimene.