Uus Iraani protestiliikumine ähvardab jälle veriselt lõppeda

Uudised Iraanis seitsmendat päeva jätkuvatest meeleavaldustest tuletavad esmapilgul meelde 2009. aasta demokraatiameelset protestiliikumist, mille Mahmoud Ahmadinejadi tollane valitsus paari kuuga veriselt maha surus. Ent praegustel rahutustel on eelmistega võrreldes mitu olulist erinevust. Esiteks puudub üle kogu riigi levinud meeleavaldustel üleriigiline juhtkond ja üksmeelselt sõnastatud eesmärk, nii et need meenutavad pigem araabia kevade stiihilisi sündmusi kui eelmist protestilainet.