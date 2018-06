Vaade lõunast. NATO Vahemere-liitlased tahavad, et ida ka nende muresid mõistaks

Portugali kaitseminister José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes rõhutab, et neil, kes peavad NATO ainsaks suureks ohuks Venemaad, on tervikpildist väga vale arusaam. Laupäeval Tallinnas Lennart Meri konverentsil esinenud ja kaitseminister Jüri Luigega kohtunud Lopes ei taha kuuldagi väidet, et Euroopas on vastandlike huvidega lõuna- ja idatiib, kes tahavad alati eri asju ega suuda teineteist mõista. „Meil ei ole mingeid erinõudmisi!” kinnitab minister. Selle näiteks toob ta fakti, et Portugal osaleb juba neljandat korda Leedus Balti õhuturbemissioonil. „Me ei aktsepteeri kunagi seda, mida Venemaa on Ukrainas teinud, ja jääme alati oma sõpradega solidaarseks,” lisab Lopes.